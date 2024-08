Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen und weitere Hinweise gesucht: Motorrad und Quad rasen auf der B55 Richtung Meschede und gefährden dabei auch Andere

Meschede, Hochsauerlandkreis (ots)

Durch rücksichtslose Raserei sind ein Fußgänger sowie weitere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer Freitagabend gefährdet worden. Kurz nach 22:30 Uhr flüchteten ein Motorrad und ein Quad auf der B55 in Richtung Meschede vor einer Polizeikontrolle. Dabei gefährdeten sie durch riskantes Überholen auch andere Autofahrer. Am Ortseingang Berghausen konnte ein Fußgänger dem Motorrad nur durch seine eigene Flucht in den Straßengaben ausweichen. Diese unbeteiligten Auto- und LKW-Fahrer und der Fußgänger sind wichtige Zeugen und werden gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Polizei liegen die Kennzeichen des Motorrads und des Quads vor. Beide sind im Hochsauerlandkreis zugelassen. Zeugen haben die Fahrer beide als männlich beschrieben. Der Motorradfahrer soll einen weißen Helm, einen schwarzen Pullover mit Aufschrift und eine dunkle Cargohose getragen haben. Der Quadfahrer soll einen schwarzen Helm getragen haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Personen, die Angaben zu diesen Fahrzeugführern machen können werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizeiwache in Meschede ist unter der Telefonnummer 0291 - 90200 erreichbar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Straßenverkehrsrennen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell