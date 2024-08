Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei beendet Schlägerei mit Großaufgebot

Meschede (ots)

Sechs Personen stehen aktuell im Verdacht, an einer Schlägerei an der "Waldstraße" beteiligt gewesen zu sein. Ein 42-Jähriger aus Bestwig wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat die Identität von fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 20 und 47 Jahren aus Meschede festgestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Beteiligten haben die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Die Schlägerei hat sich am Sonntag kurz nach 18 Uhr auf offener Straße ereignet, insgesamt befanden sich zeitweise bis zu 50 Personen an der Örtlichkeit. Bereits in der Nacht zu Sonntag kam es gegen Mitternacht zu einer Schlägerei am "Dünnefeldweg". Daran waren ein 20- und ein 21-jähriger Mescheder beteiligt. Beide sind leicht verletzt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass die Vorfälle in Zusammenhang stehen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell