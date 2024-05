Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Baucontainer in Buxtehude auf, Motorroller in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen Baucontainer in Buxtehude auf

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 05.05., 16:00 h und Dienstag, den 07.05., 12:45 h in Buxtehude im Ostmoorweg ein dortiges Baustellengelände betreten und ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden ein Baustrahler für eine Außenfassade entwendet und so ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Motorroller in Buxtehude entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in Buxtehude in der Kurt-Schumacher-Straße einen dort geparkten Mofaroller entwendet. Der schwarze Roller der Marke Shenke hat das Versicherungskennzeichen 476CKG und stellt einen Wert von ca. 400 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell