Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Stader DRK-Café ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Freitag, 17:00 h und heute Morgen, 07:10 h in Stade im Lerchenweg nach dem Aufhebeln der Haupteingangstür in das Innere des dortigen DRK-Cafès eingedrungen.

Hier haben der oder die Täter dann anschließend den Gastraum sowie ein Büro im Keller durchsucht und schließlich dabei eine Geldkassette und eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld erbeutet. Unerkannt gelang danach die Flucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell