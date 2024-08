POL-HSK: Hinweise nach Angriff mit Eisenstange und Messer gesucht

Schmallenberg (ots) - Gestern Vormittag verunglückte eine 70jährige Frau aus Alsdorf bei einem Verkehrsunfall in Schmallenberg. Ein 73jähriger Mann aus Lünen hatte in der Oststraße mit seinem Auto angehalten, um die Frau mitzunehmen. Beim Einsteigen fuhr der Fahrer leicht an, so dass die Frau zu Fall kam und auf die Straße stürzte. Dabei rollte der PKW über das Bein der Frau. Diese wurde schwer verletzt und musste ...

