Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Gassi-Gehen ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (31.08.2023), gegen 20 Uhr, ging eine 54-Jährige auf der Parkinsel (Weg zw. August-Backe-Str. und Paul-Klee-Str.) mit ihrem Hund spazieren. Die Frau spürte etwas in ihrem Rücken und drehte sich um. Hinter der Frau stand ein Mann der ihr das Handy aus der Hand schlug und dieses sowie ihre Handtasche an sich nahm. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Rheinallee. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, jünger als 30 Jahre, evtl. schwarzes kurzes Haar. Er war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, evtl. hellen Turnschuhen und einem dunklen Kapuzenpullover. Die Kapuze trug der Mann über den Kopf gezogen.

Die Frau blieb unverletzt. Was die Frau im Rücken spürte, ist unklar.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell