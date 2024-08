Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Am Mittwoch kam es in Schmallenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56jähriger Mann aus Winterberg befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem Fahrrad eine abschüssige Straße in Sögtrop. Zeitgleich bog ein 29jähriger Mann aus Schmallenberg, der mit einem Pkw aus einer Querstraße kam, auf die Fahrbahn des Radfahrers. Es kam zur Kollision, bei welcher der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell