BPOLI S: Zeugen gesucht: 23-Jähriger am Bahnsteig attackiert

Ulm (ots)

Am vergangenen Samstag (20.04.2024) wurde ein 23 Jahre alter Mann am Ulmer Hauptbahnhof durch zwei bislang unbekannte Täter mehrfach körperlich attackiert. Bisherigen Informationen zufolge befand sich der 23-Jährige am vergangenen Samstag zusammen mit einem Begleiter gegen 22:50 Uhr am Bahnsteig 2/3 des Ulmer Hauptbahnhofes, als er von einem der zwei Unbekannten angesprochen wurde. Aus bislang unbekannten Gründen soll der Täter den 23 Jahre alten Mann schließlich körperlich durch einen Kopfstoß und einen Faustschlag in das Gesicht attackiert haben, woraufhin der Geschädigte versuchte sich von dem Angreifer zu entfernen. Bisherigen Ermittlungen zufolge holten der Angreifer und der hinzukommende zweite Täter den 23-Jährigen jedoch nach einer kurzen Flucht ein und traten und schlugen diesen mehrfach. Auch als der Geschädigte bereits am Boden lag, sollen ihn die beiden Männer weiterhin attackiert haben. Vom Geschädigten alarmierte Einsatzkräfte konnten die Täter, bei welchen es sich um circa 20 Jahre alte Männer mit schwarzen kurzen Haaren und einem arabischen Erscheinungsbild handeln soll, vor Ort nicht mehr feststellen. Zur Tatzeit soll der erste Unbekannte eine hellblaue Basecap, eine schwarze Jacke und eine helle Hose getragen haben. Der zweite Täter trug laut aktuellen Erkenntnissen ebenfalls ein schwarzes Oberteil, eine helle Hose und schwarze Schuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

