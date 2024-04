Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende belästigt und Einsatzkräfte beleidigt

Ulm (ots)

Nachdem ein 45-Jähriger am vergangenen Samstagmittag (20.04.2024) zunächst mehrere Reisende am Ulmer Hauptbahnhof belästigt hatte, beleidigte der Mann die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen 15:00 Uhr belästigte der deutsche Staatsangehörige laut Zeugenaussagen mehrere Reisende am Ulmer Hauptbahnhof, weshalb er auch von der Fahrt eines im Hauptbahnhof stehenden Zuges ausgeschlossen wurde. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Ulm konnte den 45-Jährigen kurze Zeit später antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund seines aggressiven und unkooperativen Verhaltens wurde der Mann durch die Einsatzkräfte auf die Dienststelle verbracht, wobei er die Beamtinnen und Beamten mehrfach verbal beleidigte. Auf dem Revier konnte bei dem 45-Jährigen schließlich auch ein offenbar gestohlenes Smartphone festgestellt werden, welches im Anschluss beschlagnahmt wurde. Da der Beschuldigte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen erneut Reisende belästigte und auch einem Platzverweis mehrfach nicht nachkam, wurde er durch die Streifen in Gewahrsam genommen. Der in Stuttgart wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Diebstahls rechnen.

