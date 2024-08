Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:40 Uhr in Arnsberg auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Straße "Teutenburg" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken mit einem dort abgestellten schwarzen VW Golf. Er entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete das Geschehen und ließ den Geschädigten über die Lautsprecheranlage des Supermarktes ausrufen. Dieser Zeuge sowie ggf. weitere Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell