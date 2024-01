Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei verurteilte Straftäter am Dortmunder Flughafen

Dortmund - Recklinghausen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (16. Januar) beabsichtigten zwei Männer über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Staatsanwaltschaften ließen bereits per Haftbefehl nach diesen suchen.

Gegen 14:45 Uhr erschien ein 54-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Cluj-Napoca/ Rumänien am Dortmunder Flughafen. Überprüfungen ergaben, dass das Amtsgericht Recklinghausen den rumänischen Staatsbürger bereits im März 2020 rechtskräftig, wegen der vorsätzlichen Trunkenheit im Verkehr, zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilte. Da er bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 450 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) bezahlte, noch sich der Strafantrittsladung stellte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Bochum zur Festnahme ausgeschrieben. Nun verfügte der Recklinghäuser über ausreichend Barmittel, sodass er die Geldstrafe begleichen und einer Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt entgehen konnte.

Rund 2 Stunden später, gegen 17 Uhr, wurde ein 61-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Podgorica/ Montenegro vorstellig. Ermittlungen zeigten, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld bereits nach dem kosovarischen Staatsangehörigen fahnden ließ. Das Landgericht Bielefeld hatte den Mann bereits im Oktober 2007 rechtskräftig, wegen erpresserischen Menschenraubes, sexueller Nötigung und Vergewaltigung, zu einer ursprünglichen Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 5 Monaten verurteilt. Nun bestand eine Restfreiheitsstrafe von 347 Tagen. Auch er stellte sich der Strafantrittsladung nicht und wurde aus diesem Grund per Haftbefehl gesucht. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell