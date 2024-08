Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Brilon (ots)

Am Freitag um 06:20 Uhr verschaffte sich ein 30-jähriger Obdachloser durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Niederen Mauer. Die 27-jährige Geschädigte hörte aus dem Bad heraus verdächtige Geräusche in ihrem Wohnzimmer und überraschte dort den Täter, welcher zu Fuß flüchtete. Der Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Er stand offensichtlich stark unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Kriminalpolizei hat den Vorgang übernommen. (bw)

