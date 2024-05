Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zahnarztpraxis - Unbekannte entwenden medizinisches Gerät

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis an der Engerstraße bemerkten am Mittwoch (22.5.), um 6.45 Uhr Beschädigungen an der Hauseingangstür. Im Obergeschoss, in dem sich in dem Gebäude die Zahnarztpraxis befindet, haben der oder die unbekannten Täter ebenfalls die Eingangstür mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren der Praxis entwendeten sie diverses medizinisches Gerät, darunter Bohrer, Winkelschleifer und Schläuche. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt insgesamt bei rund 30.000 Euro. Der Sachschaden am Gebäude liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 20.00 Uhr als letztmalig Mitarbeiter in der Praxis waren und Mittwochmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

