Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsüberwachung - Kreisweite Kontrollstellen zu Alkohol- und Drogenkontrollen

Hiddenhausen, Bünde (ots)

(um) Die Polizei Herford unternimmt regelmäßig Maßnahmen zur Unfallbekämpfung und zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Gestern fanden im Rahmen einer Schulung der Beamtinnen und Beamten der Wache Sued zur Überwachung des Straßenverkehrs zwei Alkohol- und Drogenkontrollen in Hiddenhausen und Bünde statt. Die damit im Thema sensibilisierten Polizeibeamtinnen und -beamten konnten so das neue Wissen in die Praxis umsetzen. Gestern nahmen die Kräfte mit Unterstützung des Verkehrsdienstes entsprechende Kontrollen in Bünde an der Osnabrücker Straße und Hiddenhausen an der Herforder Straße vor. Außergewöhnlich war, dass in neun Fällen nach einem jeweiligen Anfangsverdacht Blutproben angeordnet werden mussten. Des Weiteren wurde ein Autofahrer kontrolliert, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung angeordnet. Zukünftig müssen Verkehrsteilnehmer mit unangekündigten Kontrollen der Polizei Herford im gesamten Kreisgebiet rechnen.

