Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bestiehlt schlafenden Fahrgast

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, 04.09.2024, einem schlafenden Bielefelder in der Stadtbahn das Handy.

Ein 34-jähriger Bielefelder stieg gegen 23:50 Uhr an der Haltestelle Rathaus in die Stadtbahn Linie 4 in Richtung Stieghorst. Sein Handy befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Bauchtasche seines Pullovers. Während der Fahrt schlief der 34-Jährige, der alleine in einer Zweierbank saß, kurz ein. Als er an der Haltestelle Oststraße ausstieg, bemerkte er, dass sein iPhone 11 Pro fehlte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell