POL-RTK: PKW-Anhänger entwendet +++ Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich schwer +++ Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr

1. PKW-Anhänger entwendet,

Eltville am Rhein, Erbacher Straße, Montag, 09.09.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 14.09.2024, 07:15 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche haben Diebe den Fahrzeuganhänger eines Eltviller Baumarktes entwendet. Zwischen Montag, dem 09.09. und Samstag, dem 14.09. betraten die Unbekannten das Gelände des Fachmarkts in der Erbacher Straße und machten sich auf dessen Parkplatz an dem Anhänger der Marke Stema zu schaffen. Dieser wurde kurzerhand von den Dieben entwendet. Der Wert des Anhängers beläuft sich auf rund 800 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Motorradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich schwer, Landesstraße 3026, Niedernhausen-Oberseelbach, Dienstag, 17.09.2024, 16:50 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall bei Niedernhausen schwer und musste daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr der 67-jährige Motorradfahrer aus Niedernhausen gegen 16:50 Uhr mit seinem Kraftrad der Marke BMW die Landesstraße 3026 von Niedernhausen in Richtung Oberseelbach. Vor dem Motorrad befuhr ein 23-jähriger Idsteiner mit seinem Opel Corsa ebenfalls die Landesstraße. Noch vor dem Kreisverkehr bei Oberseelbach musste der Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Zweiradfahrer offenbar zu spät, fuhr auf das Heck des Opel auf und prallte in dessen Heckscheibe. Der 67-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt und die beiden Fahrzeuge sichergestellt. Die L 3063 war in dem betroffenen Bereich für mehrere Stunden gesperrt.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

3. Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr,

Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Dienstag, 17.09.2024, 11:20 Uhr

(fh)Gestern Mittag wurde eine Autofahrerin bei einem Zusammenstoß in Taunusstein-Wehen verletzt. Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Hünstetten mit seinem Opel Astra die Bundesstraße 275 von Hahn in Richtung Neuhof. In Höhe der Hausnummer 244 geriet der Hünstettener aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem VW Up einer 54-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt, nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst konnte sie vor Ort wieder entlassen werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Das Fahrzeug der 54-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

