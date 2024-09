PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher haben es in Taunusstein auf Schmuck abgesehen +++ In Einfamilienhaus eingebrochen +++ "Blitz for Kids" - Polizei überwacht mit Schulkindern Geschwindigkeiten +++ Nach Kollision abgehauen

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher haben es in Taunusstein auf Schmuck abgesehen, Taunusstein-Seitzenhahn, Im Biengarten, Donnerstag, 19.09.2024, 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr Taunusstein-Neuhof, Kornblumenweg, Donnerstag, 19.09.2024, 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben Einbrecher gleich zwei Mal in Taunussteiner Stadtteilen zugeschlagen. Sowohl in der Straße "Im Biengarten" in Seitzenhahn als auch im Kornblumenweg in Neuhof gingen die Einbrecher nach demselben Prinzip vor. In beiden Fällen hebelten sie die Terrassentüren der Wohnhäuser auf, um so in die Wohnräume zu gelangen. Aus beiden Häusern stahlen sie anschließend Uhren und Schmuck, ehe sie unerkannt die Flucht antraten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Einfamilienhaus eingebrochen,

Waldems-Bermbach, Am Weißen Stein, Festgestellt: Donnerstag, 19.09.2024, 23:45 Uhr

(fh)Im Waldemser Ortsteil Bermbach waren in den vergangenen Tagen Einbrecher am Werk. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner aus, hebelten die Terassentür des in der Straße "Am Weißen Stein" gelegenen Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie das Obergeschoss und entkamen anschließend unerkannt mit Schmuck im Gepäck. Bei dem gewaltsamen aufbrechen der Tür entstand ein Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. "Blitz for Kids" - Polizei überwacht mit Schulkindern Geschwindigkeiten, Eltville am Rhein, Adolfstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 09:30 Uhr

(fh) "Wir haben heute die Aktion Blitz for Kids. Sie haben sich vorbildlich im Straßenverkehr verhalten und erhalten deshalb von uns die Grüne Karte, weil wir einfach mal Danke sagen wollen." Diese Worte stammen nicht etwa von den Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen einer Verkehrskontrolle, sondern von Schülerinnen und Schülern einer Eltviller Grundschule aus der Adolfstraße. Bei der gemeinsamen Kontrolle 'Blitz for Kids' am Donnerstag, den 19.09.2024 waren die Schülerinnen und Schüler mit viel guter Laune und Motivation maßgeblich an der Aktion beteiligt. Zusammen mit den Schulkindern führten Polizistinnen und Polizisten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus die Kontrollen durch, bei denen die Geschwindigkeiten der Autofahrerinnen und Autofahrern mit einem Messgerät überprüft wurden. Den Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern händigten die Kinder entweder eine "Grüne Karte" oder eine "Gelbe Karte" aus. Mit der "Grünen Karte" wird den Verkehrsteilnehmenden für ihre rücksichtsvolle Fahrt gedankt. Die "Gelbe Karte" dient als Hinweis und soll die Fahrerinnen und Fahrer auf geringfügige Geschwindigkeitsverstöße und deren potenzielle Gefahren hinweisen. Insgesamt wurden 3 "Grüne Karten" und 7 "Gelbe Karten" ausgehändigt. Die Aktion fand nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch bei den Autofahrerinnen und Autofahrern großen Anklang.

4. Nach Kollision abgehauen,

Hohenstein, Strinz-Margarethä, Dornstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagvormittag hat sich in Strinz-Margarethä eine Verkehrsunfallflucht zugetragen. In der Zeitspanne von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein brauner Mitsubishi in der Dornstraße im Bereich des Kotflügels auf der Beifahrerseite angefahren und mit dem Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zurückgelassen. Vom Unfallverursacher bzw. Unfallverursacherin fehlt seitdem jede Spur.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach.

