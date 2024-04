PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: VW Lupo gestohlen +++ Reifendiebe zugange +++ Wohnwagen beim Abbiegen übersehen

Bad Schwalbach (ots)

1. VW Lupo gestohlen,

Oestrich-Winkel, Johannisberger Straße, Donnerstag, 18.04.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 19.04.2024, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag stahlen Unbekannte in Oestrich-Winkel ein Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen. Gegen 19:00 Uhr am Donnerstag parkten die Besitzer eines silbernen VW Lupo ihr Gefährt in der Johannisberger Straße. Als sie tags darauf zum Abstellort zurückkehrten, mussten sie den Diebstahl des Pkw im Wert von 1.000 Euro feststellen. Hinweise zum Diebstahl liegen bislang noch nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Reifendiebe zugange,

Taunusstein-Neuhof, Asternweg, Mittwoch, 17.04.2024, 02:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Reifendiebe in Taunusstein-Neuhof zugeschlagen. In den frühen Morgenstunden betraten die Langfinger ein Grundstück im Asternweg und entwendeten dort vier Kompletträdern im Wert von knapp 600 Euro, welche vor einer Garage gelagert waren. Wie die Täter die schwere Beute abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt, als wahrscheinlich gilt der Abtransport mittels Fahrzeug.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Wohnwagen beim Abbiegen übersehen,

Bundesstraße 417, Hünstetten-Oberlibbach, Freitag, 19.04.2024, 14:12 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 417 in Höhe Hünstetten-Oberlibbach ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Wohnwagen in Folge eines Vorfahrtsverstoßes. Um 14:12 Uhr war ein 65-jähriger Mann aus Gifhorn mit seinem Wohnwagen auf der B 417 von Limburg nach Wiesbaden unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 36 Jahre alter Seat-Fahrer von der Landesstraße 3274 bei Oberlibbach auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah der Fahrer des Pkw den Wohnwagen und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Seat trug Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Insassen des Wohnwagens blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell