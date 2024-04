PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Versuchter Diebstahl und Schlägerei +++Diebstahl von Rollstuhlbühne+++ Mehrere Sachbeschädigungen durch Randalierer+++Unfall mit Fußgänger unter Alkoholeinfluss+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Diebstahl und Schlägerei

(ck) Eltville, Freygässchen 1, Sonntag, 21.04.2024, 01:10 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben in einem Hotel in Eltville zwei junge Männer aus Wiesbaden für Aufsehen gesorgt. Zunächst entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment mehrere Wein- und Spirituosenflaschen aus der Auslage im Keller der Lokalität. Hierbei wurden Sie jedoch beobachtet und gaben die Flaschen an den Verantwortlichen wieder zurück. Im weiteren Verlauf der Personalien Aufnahme durch einen Mitarbeiter, wurde dieser dann durch einen der Beiden unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der 41-Jährige Mitarbeiter wurde hierbei leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten der Polizeistation Eltville nahmen vor Ort Strafanzeigen gegen die 19 und 20- Jährigen Männer wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung auf.

2. Diebstahl von Rollstuhlbühne

(ck) Idstein, Kirmsseweg, Samstag, 20.04.2024, 10:00 Uhr - 12:30 Uhr

Ungewöhnliche Beute machten Diebe am Samstag in einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in Idstein. Die Hebebühne für den Rollstuhl eines 56-Jährigen Bewohners wurde durch noch unbekannte Täter kurzerhand abmontiert und vermutlich in einen weißen Transporter verladen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter mindestens zu zweit gewesen sind. Die entwendete Bühne hat einen Wert von 600 Euro. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben werden gebeten sich mit der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06124/9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Sachbeschädigungen durch Randalierer

(ck) Geisenheim, Behlstraße, Samstag, 20.04.2024, 22:30 Uhr

Samstagnacht gegen 22:30 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe bei der Polizeistation in Rüdesheim ein. Gemeldet wurde eine männliche Person, welche im Bereich der Behlstraße laut herumschreie und bereits einen Blumenkübel beschädigt habe. Im weiteren Verlauf zog der Randalierer durch die Blaubachstraße und beschädigte hier ein Auto und eine Fensterscheibe. Kräfte der Polizeistation Rüdesheim konnten den Randalierer, einen 16-Jährigen aus Rüdesheim, wenig später im Bereich der Innenstadt festnehmen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert.

4. Unfall mit Fußgänger unter Alkoholeinfluss

(ck) Lorch, Hauptstraße, Samstag, 20.04.2024, 00:38 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Lorch, Ortsteil Espenschied zu einem Unfall bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 26 Jahre alter Fahrer eines PKW übersah beim Befahren der Hauptstraße in Espenschied einen 27-Jährigen Fußgänger und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger, der zum Glück nur leicht verletzt wurde, musste auf Grund seiner Verletzungen vorübergehend in einem Krankenhaus behandelt werden. Da die eingesetzten Kollegen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,55 Promille aufwies. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Mann aus Lorch musste die Kollegen auf die Dienststelle nach Rüdesheim begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

