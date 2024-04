PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hoher Schaden nach Schockanruf +++ Autoaufbruch scheitert

Bad Schwalbach (ots)

1. Hoher Schaden nach Schockanruf,

Rheingau-Taunus-Kreis, Donnerstag, 18.04.2024, 13.15 bis 14.40 Uhr

(da)Immer wieder berichtet die Polizei von Betrügereien am Telefon. Vor allem der "Schockanruf" bringt immer wieder vornehmlich ältere Menschen um ihr Erspartes. Nun traf es einen 63-Jährigen im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Mann suchte Schmuck und Gold im Wert von über 60.000 Euro zusammen, nachdem er einen Anruf erhalten hatte, dass seine Tochter nach einem verursachten tödlichen Verkehrsunfall in Untersuchungshaft säße und nur gegen Kaution freikäme. Natürlich waren wieder einmal nicht Polizei oder Staatsanwaltschaft am Telefon, sondern Telefonbetrüger. Gutgläubig übergab er daraufhin seine Ersparnisse an eine ihm unbekannte Person. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Der 63-Jährige hatte sich aber, nachdem ihm die Erkenntnis kam, dass er Betrügern aufgesessen war, zu einem sehr mutigen Schritt entschlossen: Er offenbarte sich seinen Angehörigen und der Polizei. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: den Betrügern. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese gezielt darauf an. Nur so lässt sich dem Treiben ein Riegel vorschieben.

2. Autoaufbruch scheitert,

Idstein, Nassauer Straße, Donnerstag, 18.04.2024, 20 Uhr bis Freitag, 19.04.2024, 7.50 Uhr

(da)In der Nacht zum Freitag scheiterten Autoknacker in Idstein. Zwischen 20 Uhr und 7.50 Uhr hatten es die Unbekannten auf eine Mercedes V-Klasse abgesehen, die in der Nassauer Straße parkte. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand versuchten sie das Türschloss aufzubrechen. Dies misslang jedoch, weshalb die Diebe unverrichteter Dinge abzogen. Sie hinterließen einen mehrere Hundert Euro hohen Schaden. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06126) 9394-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell