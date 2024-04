PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Theater +++ Porschefahrer nach Unfallflucht gesucht +++ Zeugenaufruf nach Unfall in Taunusstein +++ "AG Bike" kontrolliert Motorräder im Taunus

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Theater,

Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Mittwoch, 17.04.2024, 13.50 Uhr

(da)Am Mittwochmittag ist in ein Theater bei Niedernhausen eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Einbrecher begab sich gegen 13.50 Uhr zu dem Theater in der Straße "Zum Grauen Stein". Dort hebelte er ein Seitenfenster auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Hier entwendete er neben diversen Werkzeugen auch elektronische Geräte im Gesamtwert von knapp 10.000 Euro. Mit dieser Beute verschwand er zunächst unerkannt. Die Polizei ermittelt nun. Wem am Mittwochmittag in Niedernhausen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Porschefahrer nach Unfallflucht gesucht, Bundesstraße 42, bei Walluf, Mittwoch, 17.04.2024, 8.30 Uhr

(da)Nach einer Unfallflucht auf der Bundesstraße 42 bei Walluf sucht die Polizei einen Porsche-Fahrer. Am Mittwoch gegen 8.30 Uhr war ein grauer VW Touran von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Frauenstein und Walluf wollte der Touran vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, als hinter ihm ein Porsche mit stark überhöhter Geschwindigkeit auftauchte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Touran-Fahrer gegengelenkt, sei dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Porsche sei einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wer hat den beschriebenen Unfall am Mittwochmorgen beobachtet? Zeuginnen und Zeugen, aber auch der in Betracht kommende Porschefahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

3. Zeugenaufruf nach Unfall in Taunusstein, Taunusstein, Toro Straße, Mittwoch, 17.04.2024, 13.15 Uhr

(da)Am Mittwoch hat sich in Taunusstein ein Verkehrsunfall ereignet. Aufgrund unterschiedlicher Sachverhaltsdarstellungen sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Gegen 13.15 Uhr kam es an der Kreuzung Toro Straße/Bundesstraße 275 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mercedes A-Klasse einen Opel Corsa touchiert haben soll. Anschließend flüchtete der Mercedes von der Unfallstelle. Die Halterin des Mercedes konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bereits angetroffen und befragt werden. Allerdings liegen nun unterschiedliche Sachverhaltsdarstellungen zum Unfallhergang vor. Entscheidend ist hierbei auch, wie die Ampel an der Kreuzung zum Unfallzeitpunkt geschaltet war. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Taunusstein unter der Rufnummer (06128) 92021-0 zu melden.

4. "AG Bike" kontrolliert Motorräder im Taunus, Hochtaunuskreis & Rheingau-Taunus-Kreis, Sonntag, 14.04.2024,

(da)Am Wochenende war die "AG Bike" der Polizei im Hochtaunuskreis und im Rheingau-Taunus-Kreis im Einsatz, um mit Beginn der Motorradsaison für die Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere bei Motorradbegeisterten, zu sorgen. Mit tatkräftiger Unterstützung verschiedener Polizeidirektionen und acht Motorrädern der Landesmotorradstaffel sorgten die Beamtinnen und Beamten für Sicherheit im Taunus. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf das Feldberggebiet (Hochtaunus) und das Wispertal (Rheingau-Taunus). Hier richteten sie Kontrollstellen ein, an denen neben einer genauen Inaugenscheinnahme auffälliger Motorräder auch Schallpegelmessungen durchgeführt wurden. Zusätzlich bestreiften die Polizeimotorräder mobil den Taunus und führten ebenfalls spontane Kontrollen durch. Allein am Sonntag kontrollierte die Polizei im Hochtaunus 65 Motorräder, 12 Leichtkrafträder und ein Fahrrad. Insgesamt ergaben sich hieraus 13 Ordnungswidrigkeiten und elf Mängelanzeigen. Dreimal musste die Weiterfahrt aufgrund nicht vorschriftsmäßiger Fahrzeuge untersagt werden. Im Rheingau-Taunus kamen am selbigen Tag noch einmal 29 kontrollierte Motorräder, fünf Fahrräder und ein Auto hinzu. Hier ahndete die Polizei 17 Ordnungswidrigkeiten, stellte sechs Mängelanzeigen aus und musste einmal die Weiterfahrt untersagen. Neben den genannten geahndeten Verstößen stand natürlich das persönliche Gespräch mit den Motorradbegeisterten und damit die Verkehrsprävention im Vordergrund. Besonders erfreulich für die Beamtinnen und Beamten war, dass sich viele Verkehrsteilnehmende für den Einsatz der Polizei bedankten. Neben Motorradfahrerinnen und -fahrern hielten auch zahlreiche Radfahrerinnen und Radfahrer freiwillig an den Kontrollstellen an, um sich für den Einsatz der Polizei an diesem Tag zu bedanken. Mit dem Kontrolltag am vergangenen Wochenende wird es jedoch nicht getan sein. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden Kräfte der "AG Bike" regelmäßig unterwegs sein, um zusätzlich zu den Kräften der Polizeistationen für die Sicherheit auf den Straßen im Taunus und Rheingau zu sorgen.

