POL-RTK: Einladung zu einer Medien-Kontrollstelle - Speedmarathon

Bad Schwalbach (ots) - 1. Vandale in Bad Schwalbach aktiv, Bad Schwalbach, Kirchstraße/Martha-von-Opel-Weg, Montag, 15.04.2024, 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr (wie) Ein bisher Unbekannter hat am Montagabend in Bad Schwalbach mehrere Scheiben eingeworfen, eine Brandmeldeanlage wurde auch ausgelöst. Die Beamten wurden von ...

mehr