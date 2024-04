PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Nicht der Wind, sondern Einbrecher am Werk +++ Heckscheibe eingeschlagen +++ Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. Nicht der Wind, sondern Einbrecher am Werk, Geisenheim, Löserweg, Dienstag, 16.04.2024, 8.30 Uhr bis 8.40 Uhr

(da)Nicht der Wind, sondern ein Einbrecher beschädigte am Dienstagmorgen die Fensterscheibe einer Frau aus Geisenheim. Die Geisenheimerin war zwischen 8.30 Uhr und 8.40 Uhr nur zehn Minuten außer Haus und stellte bei ihrer Rückkehr in ihr Zuhause im Löserweg fest, dass das zur Straße gelegene Badezimmerfenster beschädigt und offen war. Aufgrund des anhaltenden Unwetters machte sie dieses für die Beschädigung verantwortlich und beauftragte eine Fachfirma mit der Reparatur. Diese stellte jedoch frische Hebelmarken am Fensterrahmen fest und verständigte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen hatte ein windiger Einbrecher das Fenster aufgehebelt, war aber vermutlich bei der Tat gestört worden und unerkannt geflüchtet. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Wer in der fraglichen Zeit etwas im Löserweg beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Heckscheibe eingeschlagen,

Geisenheim, Mühlfeldstraße, Dienstag, 16.04.2024, 16.30 Uhr bis 17.20 Uhr

(da)Vandalen haben am Dienstag die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Das Auto, ein schwarzer Renault Clio, parkte zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr an der Mühlfeldstraße 4 in Geisenheim. Innerhalb dieses Zeitfensters näherte sich ein bisher Unbekannter dem Fahrzeug und schlug die Heckscheibe ein. Die Reparatur dürfte mehrere hundert Euro kosten. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der (06722) 9112-0 Hinweise entgegen.

3. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Taunusstein, Kleiststraße, Montag, 15.04.2024, 12.30 Uhr bis 13 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich in Taunusstein auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr parkte ein schwarzer Renault Captur auf dem Parkplatzgelände in der Kleiststraße. In dieser Zeit stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Heck des Renault. Die verantwortliche Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich anschließend mitsamt Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeuginnen und Zeugen, die am Montagmittag den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06128) 92021-0 mit dem Polizeiposten Taunusstein in Verbindung zu setzen.

