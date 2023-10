POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg, NACHTRAG Bombendrohung gegen ZDF in Mainz

Mainz - Altstadt (ots) - Am Donnerstag gegen 14 Uhr befuhr eine 56-jährige Rheinhessin das Parkhaus in der Holzhofstraße / Windmühlenstraße. Beim Wechsel der Fahrebenen verwechselte sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr daraufhin in mehrere geparkte Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Fahrzeuge beschädigt, eines davon war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallverursacherin wurde leichtverletzt durch den ...

mehr