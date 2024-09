PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Grüner BMW gesucht +++ Diebe suchen Pkw-Anhänger auf +++ Überschlagen und verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Grüner BMW gesucht, Aarbergen-Daisbach, Schulstraße & Am Silberberg, Montag, 23.09.2024, 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in Aarbergen-Daisbach zu gleich zwei Einbrüchen in Wohnhäusern, bei denen die Polizei dieselben Täter vermutet. In der Straße "Am Silberberg" versuchten die Täter zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr die Hauseingangstür aufzuhebeln und, als dies nicht gelingen wollte, eine der Scheibe einzuschlagen. Die Einbruchsversuche schlugen jedoch fehl, sodass sie nicht ins Haus gelangten. Im selben Zeitraum, einige Straßen weiter, waren sie leider erfolgreicher. In der Schulstraße kletterten die Unbekannten auf den Balkon des Hauses und öffneten dort gewaltsam eine Terrassentür. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Schmuck, Uhren und Bargeld im Gepäck. Ein Zeuge konnte ein auffälliges Fahrzeug beobachten, welches mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte. Es soll sich um einen grünen BMW gehandelt haben. Im Fahrzeug saßen wohl zwei Personen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Hinweis der Polizei:

In den Herbst- und Wintermonaten und der damit einhergehenden "dunklen Jahreszeit" sind die Rahmenbedingungen für Einbrecher besonders günstig. Sowohl reisende als auch ortsansässige Täter machen sich die früh einsetzende Dämmerung und Dunkelheit zu Nutze, um unbemerkt in Häuser, Wohnungen oder gewerbliche Objekte einzubrechen. Da die polizeiliche Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit gerade bei Einbrüchen oftmals an ihre Grenzen stößt, braucht die Polizei die Hilfe aller Bürgerinnen und Bürger. Denn: Wer genau hinhört, hinsieht und anschließend verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei mitteilt, kann einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Straftat oder sogar zur Täterfestnahme leisten.

2. Diebe suchen Pkw-Anhänger auf,

Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Freitag, 20.09.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 23.09.2024, 17:15 Uhr

(fh)Über das vergangene Wochenende nahmen Diebe in Heidenrod-Kemel einen abgestellten Pkw-Anhänger ins Visier. Nicht der vor einem Einkaufsmarkt in der Bäderstraße geparkte Anhänger selbst, dafür aber sein Kennzeichen "OF-GA 2306", seine Abdeckplane sowie acht auf ihm gelagerte Reifen waren das Ziel der Begierde der Täter. Alle Gegenstände wurden zwischen Freitag- und Montagnachmittag kurzerhand entwendet und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Stehlguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Überschlagen und in Graben gelandet,

Bundesstraße 275, zwischen Idstein und Waldems-Esch, Montag, 23.09.2024, 07:40 Uhr

(fh)Am Montagmorgen kam ein junger Autofahrer von der Bundesstraße 275 bei Idstein ab, überschlug sich mit seinem Pkw und verletzte sich. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 21-jährige Idsteiner gegen 07:40 Uhr mit seinem Renault Laguna von Idstein kommend in Richtung Waldems-Esch unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Dort geriet er in den Graben, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der junge Mann verletzte sich beim Unfall und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An seinem nicht mehr fahrbereiten Renault entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell