POL-HS: Ehepaar begleicht Rechnung von vermeintlicher Tochter per Überweisung

Hückelhoven (ots) - Zwischen Dienstagnachmittag (23. Januar), 16 Uhr, und Mittwochmorgen (24. Januar), 8 Uhr, gelangten Diebe auf ein an der Sophiastraße gelegenes Baustellengelände. Dort brachen sie einen Anhänger auf, in dem Werkzeug gelagert wurde und stahlen hochwertige Werkzeuge sowie ein Akku-Radio.

