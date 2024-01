Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

An mittlerweile zehn Fahrzeugen kam es zwischen dem 5. Januar und dem 24. Januar zu Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten auf der Martinusstraße, der Markusstraße, der Annastraße sowie Am Kreuz Pkw mit einem unbekannten Gegenstand mutwillig zerkratzt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zur Identität des oder der Täter geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell