PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer tödlich verletzt +++ Unbekannter schlägt zu +++ Einbruch misslingt +++ Mit Ziegelstein eingebrochen +++ E-Bike entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw fährt auf Motorrad auf - Fahrer tödlich verletzt, Bundesstraße 42, Zwischen Rüdesheim-Assmannshausen und Lorch, Sonntag, 22.09.2024, 14:55 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 kurz hinter Assmannshausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hielten eine 21-jährige Opel Astra Fahrerin sowie ein 74-Jähriger Yamaha-Fahrer in dieser Reihenfolge an einer rotgeschalteten Baustellenampel auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Lorch. Zeitgleich befuhr ein 82 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo die Bundesstraße in dieselbe Richtung und stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen den wartenden Motorradfahrer. Dieser wurde in der Folge gegen den Opel Astra geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein Motorrad war derweil in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammengestoßen. Der 82-jährige Fahrer des VW Polo kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch die 21-jährige Beteiligte wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter zum Einsatz.

2. Unbekannter schlägt zu,

Taunusstein-Bleidenstadt, Panoramastraße, Freitag, 20.09.2024, 20:30 Uhr

(fh)Am Freitagabend wurde eine Frau in Taunusstein-Bleidenstadt von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Den Angaben der 30-Jährigen zufolge sei sie gegen 20:30 Uhr mit ihrem Hund in der Panoramastraße in Höhe der dortigen Kirche auf einen ihr unbekannten Mann gestoßen. Dieser habe ihr plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei daraufhin geflüchtet. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, konnte dieser in der Nähe nicht mehr gestellt werden. Er soll eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, weiße Turnschuhe sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Einbruch misslingt,

Niedernhausen-Oberjosbach, Hartemußweg, Samstag, 21.09.2024, 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag mussten sich Einbrecher in Niedernhausen-Oberjosbach geschlagen geben. Zwischen Mitternacht und etwa 02:00 Uhr hatten die Täter vergeblich versucht, die Fenster der Terrasse aufzuhebeln, um so in das Wohnhaus im Hartemußweg einzusteigen. Bei ihrem Einbruchversuch war ein Schaden von knapp 2.000 Euro entstanden.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Verbindung zu setzen.

4. Für Diebstahl Ziegelstein genutzt,

Rüdesheim am Rhein, Am Rottland, Samstag, 21.09.2024, 07:15 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Samstags warfen Diebe in Rüdesheim die Scheibe eines Fahrzeugs ein, um so an mehrere Gegenstände zu gelangen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt näherte sich die Langfinger dem in der Straße "Am Rottland" geparkten Audi A3 und warfen bzw. schlugen mit einem Ziegelstein dessen hintere linke Scheibe ein. Anschließend wurde das Fahrzeug geöffnet und Bekleidung, ein Rucksack, Werkzeug, ein Laptop sowie eine Bauchtasche samt Geldbeutel an sich genommen und unerkannt die Flucht angetreten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut dem Geschädigten auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Fahrrad am Bahnhof entwendet,

Eltville am Rhein, Wilhelmstraße, Samstag, 21.09.2024, 13:30 Uhr bis 16:50 Uhr

(fh)Am Samstagabend hat ein Fahrraddieb in Eltville einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und so ein Pedelec gestohlen. Gegen 13:30 Uhr kettete ein Eltviller sein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" am Bahnhof in der Wilhelmstraße fest. Als er einige Stunden später um 16:50 Uhr wieder zurückkehrte, fehlte von dem rund 1.000 Euro teuren Zweirad jede Spur. Zuvor hatte offenbar ein Dieb das Schloss geknackt und war mit dem Fahrrad geflüchtet.

Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 an die Polizeistation Eltville.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell