Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit mutmaßlich gestohlenem Auto vor Polizei geflüchtet - Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/Ditzingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (19.09.2024) in Ditzingen vier Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 15 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit einem mutmaßlich gestohlenen Opel Astra vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein und auf ihrer Flucht einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zeugen meldeten gegen 07.45 Uhr den Opel Astra, der ohne Kennzeichen im Molchweg unterwegs war und mutmaßlich von Jugendlichen gefahren wurde. Gegen 08.00 Uhr entdeckten Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen den Opel auf einem Feldweg, der in Richtung Zeissstraße flüchtete. Nach kurzer Verfolgungsfahrt hielt der Opel im Bereich der Herdstraße an und die Polizisten nahmen den 14-jährigen Fahrer sowie seine drei Mitfahrer im Alter von 13, 14 und 15 Jahren vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass der Opel in der Nacht zum Mittwoch (18.09.2024) von einer Autofirma an der Steiermärker Straße gestohlen wurde. Der Opel wies frische Unfallschäden auf, die möglicherweise von einem Unfall im Bereich Molchweg/Schildkrötenweg stammen. Dort meldeten Zeugen gegen 08.00 Uhr Unfallgeräusche. Die vier Burschen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell