Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Einbruch in Gewerbebetrieb - Unbekannte Täter stehlen Handwerkerfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (13.05.2024-14.05.2024) ist es in der Zeit von 18.00 Uhr bis 06.20 Uhr zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb in der Holsteinsteinstraße Nähe Lütten Bogen gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude eines Handwerkerunternehmens. Aus dem Gebäude entwendeten der oder die Täter einen Daimler-Benz Sprinter mit Segeberger Kennzeichen und diverses Werkzeug.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und fragt, ob jemand auffällige Feststellung im Tatzeitraum und in Tatortnähe hatte. Diesbezügliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04551-884-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell