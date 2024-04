Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pedelecs aus verschlossenem Carport gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Donnerstag, 18.4.2024, möglicherweise gegen zwei Uhr, zwei Pedelecs aus einem verschlossenen Carport auf der Straße Feller Gärten in Drensteinfurt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke Bosch, Modell Faro Sundown und ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, Modell Kathmandu Hybrid SL 500. Des Weiteren stahlen der oder die Täter Fahrradschlösser und einen Fahrradhelm. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer hat in der Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell