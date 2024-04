Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrer eines schwarzen Honda SUV gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Honda SUV, der am Donnerstag, 18.4.2024, 10.00 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der K 17 in Telgte beteiligt war. Der Unbekannte befuhr mit seinem Pkw die Straße Lauheide in Richtung Telgte und geriet auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommender 25-Jähriger Fahrer bremste seinen Lkw daraufhin ab und wich aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Münsteraner mit dem Lkw rechts von der Straße ab. Bei dem Versuch zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, verlor der Mann die Kontrolle über den Lkw, geriet in den angrenzenden Graben und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des schwarzen Hondas fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall. An dem Lkw entstand ein Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus kam es auch zu einem erheblichen Flurschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Wer hat den Verkehrsunfall und die vorausgegangene Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer sowie dem schwarzen Honda SUV machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

