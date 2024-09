POL-S: Dreiste Telefontrickbetrüger erbeuten Wertgegenstände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (18.09.2024) in eine Wohnung an der Filderhauptstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr die Terrassentür auf unbekannte Art und Weise auf. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

