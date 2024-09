POL-S: Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Der seit Montag (09.09.2024) vermisste 75-Jährige (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 12.09.2024 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5863307) ist am Dienstag (17.09.2024) gefunden worden. Beamte der Bundespolizei kontrollierten den Vermissten gegen 09.30 Uhr in einem Zug an der Grenze zur Schweiz und übergaben ihn an Angehörige. Rückfragen bitte ...

