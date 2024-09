Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Echtbild

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einer 15 Jahre alten Jugendlichen aus Stuttgart-West. Angehörige meldeten die Jugendliche am Sonntag (15.09.2024) als vermisst. Sie verließ gegen 08.00 Uhr die Wohnung in Stuttgart-West und ist seither verschwunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der 15-Jährigen. Die Vermisste ist schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Sie hat schwarze Augen und lange schwarze Haare. Zuletzt trug sie eine lila Hose, schwarze Schuhe der Marke Skechers und eine lange beige Jacke ohne Kapuze mit einer in goldener Farbe abgebildeten Ballerina auf dem Rücken. Zeugen, welche die Jugendliche gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Unter folgendem Link finden Sie die Fahndung im Internet: https://t1p.de/uqbb

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell