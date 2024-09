Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisster 12-jähriger

Geseke (ots)

Seit dem gestrigen Dienstag, gegen 15:00 Uhr, wird der 12-jährige Steven Brian P. vermisst. Steven wurde das letzte mal in seiner Wohngruppe in der Hauptstraße in Geseke-Ehringhausen gesehen.

Er war zuletzt mit einer schwarzen Jogginghose und einer dunkelblauen Trainingsjacke bekleidet. Auffällig ist ein Leberfleck auf der Wange.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine konkrete Eigen- oder Fremdgefährdung vor.

Die Polizei hat bislang alle Möglichkeiten ausgeschöpft um den Vermissten aufzufinden. Leider erfolglos.

Daher wird darum gebeten, dass sich Zeugen, die den Vermissten antreffen, oder wissen wo er sich aufhält, bei der Polizei unter der Notrufnummer 110 melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell