POL-SO: 82-jähriger wird Opfer von Betrügern

Bad Sassendorf (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Rüthener Weg. Ein 59-jähriger Mann befuhr mit seinem Rennrad den Radweg "Kiepenkerlweg" in Richtung Möhnesee. In Höhe der Kreuzung Rüthener Straße übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von links herannahenden, vorfahrtberechtigten Kleintransporter samt Anhänger eines 44-jährigen Fahrers aus Rumänien. ...

