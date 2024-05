Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fast dreißig Gullideckel ausgehoben

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.5.2024 meldete ein aufmerksamer Bürger gegen 5.00 Uhr ausgehobene Gullideckel auf der Kruppstraße in Ahlen. Unbekannte hatten fast dreißig Gullideckel in dem Gewerbegebiet entfernt und teilweise ins Gebüsch geworfen. Polizisten setzten die Deckel wieder ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Wer hat über das Wochenende oder in der Nacht im Gewerbegebiet verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell