Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Gegen Ampelmasten gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 20.5.2024, 15.30 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem Auto gegen die Ampel der Kreuzung B 58/B 54 in Rinkerode. Der 76-Jährige war mit seinem Pkw auf der B 58 in Richtung Ascheberg unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links auf die B 54 ab. Dabei kam der Drensteinfurter mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr gegen den Masten der Ampel. Der 76-Jährige sowie seine 73-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Drensteinfurter zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Pkw des Seniors und am Ampelmasten entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt und die verdreckte Fahrbahn wurde von einer Fachfirma gereinigt.

