POL-WAF: Sassenberg. Verdächtiger flüchtete alkoholisiert auf dem Fahrrad

Am Sonntagabend (19.5.2024, gegen 21.15 Uhr) beobachtete ein 29-Jähriger einen Unbekannten in Sassenberg, der scheinbar in ein Haus auf der Wasserstraße einbrechen wollte. Als der Tatverdächtige merkte, dass er von dem Sassenberger beobachtet wurde, flüchtete er mit einem Fahrrad. Bei der Fahndung stellte ein Polizist den 24-Jährigen auf dem Fahrrad fahrend auf der Porschestraße fest und hielt ihn an. Da der Mann absolut fahruntüchtig war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weil der 24-Jährige sich nicht ausweisen konnte und eine Verständigung mit ihm nicht möglich war, nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-Jährigen aus Rumänien handelt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

