Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehuder Seniorin wird Opfer von Betrugsmasche - hoher Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde eine 82-jährige Seniorin aus Buxtehude Opfer einer bekannten Betrugsmasche.

Am Telefon gab sich ein Betrüger als vermeintlicher Staatsanwalt vom Buxtehuder Amtsgericht aus und erzählte der Buxtehuderin, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, Fahrerflucht begangen hätte und später von der Polizei festgenommen worden sei. Die Tochter könne nur gegen Zahlung einer hohen Kaution aus der Haft entlassen werden.

Um dieses Geld zu zahlen, bestellte der Betrüger für die Seniorin ein Taxi, womit sie zur Bank gefahren wurde. Dort entnahm sie aus dem Schließfach die Ersparnisse in Höhe eines mittleren fünfstelligen Bereichs.

Für die Geldübergabe wurde das Taxi bis nach Meckelfeld in Seevetal beordert. In der Mattenmoorstraße auf dem Parkplatz gegenüber der Filiale einer Bäckereikette nahm eine Frau den blauen Einkaufsbeutel der Seniorin mit dem Geld an sich und ging zu Fuß wieder weg in unbekannte Richtung zwischen den dortigen Häusern.

Die Geldabholerin wurden von der Seniorin beschrieben:

- im Alter von Mitte bis Ende 30 - ca. 160 cm groß mit untersetzter Figur - schwarze Haare mit dunklem Haarband über der Stirn - trug eine dunkle Hose und längere anorakartige gelbe Jacke

Dazu sagt Stades Polizeisprecher, Daniel Kraus: "Bei solchen Fällen sollte man sofort bei den Familienangehörigen nachzufragen, ob es überhaupt einen Unfall gab. Wenn die Angehörigen nicht erreicht werden können, rufen Sie die Telefonnummer ihrer nächstgelegenen Dienststelle oder den Polizeinotruf 110 an. In nahezu allen Fällen wird die Polizei ihnen Entwarnung geben und weitere Schritte einleiten."

Zeugen, die eine entsprechende Frau mit einem blauen Einkaufsbeutel gestern Nachmittag in Meckelfeld in der Mattenmoorstraße oder näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 oder der Polizei Stade unter 04141-1020 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell