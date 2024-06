Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Suche nach vermisster 14-Jähriger erfolgreich - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stade (ots)

Seit dem Nachmittag lief in Stade eine koordinierte Suchaktion nach einer 14-jährigen Vermissten, die seit Montagmorgen abgängig war. Die Jugendliche konnte von den Rettungskräften unversehrt angetroffen werden und befindet sich derzeit in Obhut der Behörden. Die Polizei bittet um Verständnis dafür, dass am heutigen Tage keine weiteren Details mehr zum Sachverhalt veröffentlicht werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Abgängigkeit dauern an. Es wird darum gebeten, die veröffentlichten Daten und Fotos des Mädchens aus den entsprechenden Portalen zu entfernen. Die Beamten sprechen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien ihren Dank für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten aus.

