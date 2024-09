Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Festnahmen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montagmorgen meldeten sich aufmerksame Zeugen gegen 11:10 Uhr bei der Polizei. Sie teilten mit, dass sie ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich eines Industriegeländes in der Hansastraße beobachtet hatten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den beschriebenen Pkw noch in der Hansastraße feststellen. Beim Anblick des Streifenwagens versuchte der Fahrer des Audi noch zu flüchten, die Beamten konnten den Pkw jedoch festsetzen und die drei Fahrzeuginsassen überprüfen. Im Fahrzeug fanden die Beamten mehrere Messingteile. Da der Verdacht bestand, dass die Werkstoffe zuvor von einem Firmengelände in der Hansastraße entwendet wurden, nahmen die Beamten die drei rumänischen, in Dortmund wohnhaften Männer im Alter von 15, 18 und 33 Jahren, vorläufig fest. Da gegen den 15-Jährige bereits ein Haftbefehl bestand, wird dieser am heutigen Tag dem Richter vorgeführt. Die beiden älteren Tatverdächtigen wurden zunächst entlassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

