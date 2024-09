Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Sachbeschädigung auf Boule Platz - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 30. August, 18 Uhr und dem 1. September, 10 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Boule Platz in der Dorfstraße 19. Der Platz, der sich neben dem Pater-Flanagan-Haus auf dem Kirchengelände befindet, wurde in Eigenleistung von den Dorfbewohnern angelegt und wird nun aufwendig wieder in Stand gesetzt werden müssen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

