Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüthen (ots)

Am 07.09.2024 gegen 17:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Mildestraße/Gartenweg/Hüding ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 15-jähriger Mofafahrer aus Büren befuhr mit seinem 16-jährigen Sozius den Gartenweg und beabsichtigte die Kreuzung an der Mildestraße zu überqueren, um in der Straße Hüding weiterzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Volkswagen einer 56-jährigen Brilonerin, welche die Mildestraße in Richtung Grabenweg befuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die beiden Jugendlichen kamen zu Fall, wobei sich der Fahrer leicht und der Sozius schwer verletzte. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auch die Fahrerin des VW verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. (cg)

