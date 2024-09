Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Lippstadt (ots)

Am 07.09.2024 gegen 03:40 Uhr erhielt die Polizei Lippstadt Kenntnis über einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Bökenförderstraße. Hier wurden durch die Täter eine Fensterscheibe zu einem Verwaltungsbereich eingeschlagen und das Objekt betreten. Im Gebäude wurden diverse Schließfächer angegangen. Bei der Tatbeute handelte es sich jedoch um geringwertige Gegenstände. Der entstandene Sachschaden ist hier weitaus höher zu beziffern. Der Tatort wurde durch Polizeikräfte umgehend angefahren und eine Fahndung eingeleitet, in dessen Rahmen drei Tatverdächtige im alter von 16, 17 und 18 Jahren angetroffen wurden. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Lippstadt zugeführt. Hier kam es durch die 16-jährige Tatverdächtige zu einer Widerstandhandlung und einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, bei dem alle Beteiligten verletzungsfrei blieben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. (cg)

