Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Blitzeinbruch in Supermarkt

Bad Waldliesborn (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 03:03 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter in einem Supermarkt in der Quellenstraße in Bad Waldliesborn ein.

Sie hebelten die Eingangstür des dortigen Getränkemarktes auf und nahmen Zigaretten im vierstelligen Wert mit. Das Ganze dauerte nur drei Minuten, danach waren die Täter schon wieder weg.

Der Markt verfügt über Videoaufzeichnungen die nun ausgewertet werden.

Trotzdem ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Daher bittet Sie, sich zu melden, falls man etwas Verdächtiges beobachtet hat. Bitte rufen Sie die Polizeiwache in Lippstadt unter 02941 91000 an oder suchen sie die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell