Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kirrweiler (Pfalz) (ots)

Am Montag, den 25.03.2024 um ca. 19:30 Uhr, befuhr eine 39-jährige PKW-Führerin aus Kirrweiler die Marktstraße in Fahrtrichtung Venningen. Ein bis dato unbekannter Motorrad-Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung und bog ohne Vorwarnung nach links in den Edenkobener Weg ab, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu berücksichtigen. Auf Grund dessen kam es zu einem Verkehrsunfall. Im Anschluss entfernte sich der Zweiradfahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden. Tel. 06323 9550 / E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

