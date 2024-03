Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Motorradkontrollen im Wellbachtal

Annweiler am Trifels (ots)

Auch am zweiten Wochenende im März wurde das Wellbachtal durch die Polizei Landau überwacht. Im Fokus standen wieder Motorradfahrer, die sich nicht an die Verkehrsvorschriften halten und dadurch sich und andere Verkehrsteilnehmer in erheblichem Maße gefährden. Bei einer Kontrolle am Samstag im Zeitraum von 12.00h bis 17.30h wurden 38 Motorradfahrer kontrolliert. Es ergaben sich drei Mängelberichte. Zwei Motorradfahrer überholten trotz Überholverbot. Der Motorradfahrer der Polizei wurde wieder von einem Motorradfahrer des Malteser Hilfsdienstes begleitet, der vor Ort im Gespräch plastisch über Verletzungen bei Unfällen, sowohl mit als auch ohne Schutzausrüstung, berichtete. Der Fahrer des Malteser Hilfsdienstes musste sogar zu einem späteren Zeitpunkt bei einem schweren Motorradunfall im Bereich Hochspeyer Erste-Hilfe leisten. Am Sonntag wurden Kontrollen zwischen 11.00h und 17.00h durchgeführt. Bei 25 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich drei Mängelberichte und acht Verstöße gegen das Überholverbot, davon ein PKW. Das verbotswidrige Überholen stellt nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, die 70 Euro und einen Punkt nach sich zieht, sondern ist in erster Linie meist ursächlich für folgenschwere Verkehrsunfälle. Gerade durch die hohe Geschwindigkeit im kurvigen unübersichtlichen Bereich, Veränderung der Fahrlinie, Neigung in den Gegenverkehr, Selbstüberschätzung und mangelndes fahrerisches Können sind Faktoren, die die Gefahren für Unbeteiligte und den Überholenden selbst immens erhöhen.

