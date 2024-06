Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Aufmerksamer Beamter entdeckt gestohlenes Auto

Viersen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte waren unter anderem auch Autoschlüssel gestohlen worden. Die Einbrecher hatten den Peugeot, der auf einem an die Gaststätte angrenzenden Parkplatz gestanden hatte, mitgenommen.

Das war in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai an der Krefelder Straße in Viersen passiert.

Ein Bezirksdienstbeamter, der in seinem Bereich unterwegs war, entdeckte das gestohlene Auto jetzt am Mittwochvormittag an der Ecke Wehrbruchweg/Neuwerker Straße. Und es saßen zwei Jugendliche darin. Da die beiden sich nicht ausweisen konnten, mussten sie mit zur Wache. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 17-Jährigen aus Willich und einen 16-Jährigen aus Viersen handelte. Beide wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Gegen sie wird weiter ermittelt. Außerdem fanden die Einsatzkräfte im Handschuhfach des Wagens eine PTB-Waffe mit Patronen. Auch hierzu dauern die Ermittlungen an. /hei (485)

